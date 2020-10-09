حادث تصادم بين عدد من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوى ووقع إصابات .. صور

كتب كريم عبد العزيز

أصيب عدد من الأشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتم إبلاغ الأجهزة المختصة وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، ورفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى.