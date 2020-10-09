اليوم السابع
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خالد صلاح
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جيه.بي مورجان يتوقع عرض السعودية تخفيضاً أكبر لإنتاج النفط

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:58 ص
جيه.بي مورجان يتوقع عرض السعودية تخفيضاً أكبر لإنتاج النفط حاملة نفط
رويترز

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 قال جيه.بي مورجان في مذكرة بحثية إن تدهور آفاق الطلب العالمي على النفط سيحفز أوبك على التراجع عن تخفيف مخطط لتخفيضات إنتاج النفط في 2021 مع عرض السعودية القيام بتخفيضات أكبر عن حصتها الحالية.
 
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتهبط في نهاية أسبوع حققت فيه مكاسب كبيرة بفعل مخاطر احتمال انخفاض الإمدادات من النرويج بما يصل إلى 25 بالمئة بسبب إضراب عمال بالقطاع.
 
انخفض خام برنت ثمانية سنتات إلى 43.26 دولار للبرميل، بعد أن ربح ما يزيد عن ثلاثة بالمئة أمس الخميس. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 41.14 دولار للبرميل بعد أن ارتفع ما يزيد عن ثلاثة بالمئة أمس الخميس.
 
والخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب بنحو عشرة بالمئة هذا الأسبوع، وهو أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع، إذ صعدت الأسعار استجابة لإضراب عمال بقطاع النفط النرويجي.
 
وقال شركة نفط نرويجية ومسؤولون نقابيون إنهم سيجتمعون مع وسيط عينته الدولة اليوم في مسعى يأمل الطرفان أن يتمخض عن إنهاء الإضراب.
 
ويتأهب مراقبو السوق لتأثر الإنتاج الأمريكي بالإعصار دلتا، المتوقع أن يضرب ساحل الخليج في غضون ساعات. وجرى وقف إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا تقريبا حتى الآن.

 


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