تنفيذ 29 مشروعًا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 607 ملايين جنيه بالسويس

السويس – السيد فلاح

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن هناك 29 مشروعًا جار تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بتكلفة وصلت إلى 607 ملايين جنيه، منها محطات الأربعين، وزرب الجديدة، والجبايات، والحرفيين، والزراير.

وأضاف محافظ السويس، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة عتاقة بطاقة إجمالية 150 ألف م3/يوم، بهدف معالجة مياه الصرف الصحي، واستيعاب التصرفات الواردة من المحافظة، والتي تتخطى 200 ألف م3/يوم، إلى جانب الانتهاء من مشروع محطة مياه أبو عارف بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بما يسهم في دعم احتياجات حي الجناين، ومدينة تعاونيات السويس من المياه، وكذا توفير 5600 غطاء من خامة GRP، للبالوعات المكشوفة والتالفة، والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين.

وأكد محافظ السويس، أنه تم تنفيذ مشروعات للتنسيق الحضاري، من بينها رفع كفاءة وتطوير مناور تعاونيات القاهرة بعد معالجة مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة، وكذا مشروع سحب المياه الجوفية بمنطقة بركة السلام، وردم وتسوية هذه المنطقة، إلى جانب إنشاء أسواق حضارية بعدد من المناطق، في إطار التعامل مع ظاهرة الأسواق العشوائية.