تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 34580 منتفعة بالمنيا خلال حملة حقك تنظمى.. صور

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 34 ألف و580 منتفعة، منها 7610 جديد، و26932 متردد، وذلك في الفترة من 20 وحتى 30 سبتمبر الماضى، وذلك ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك بهدف تقديم الخدمات والمعلومات لتنظيم الاسرة بالمجان، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان، بهدف وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، والعمل على تحقيق المردود الإيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع، مؤكدا ان الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وقالت الدكتورة أسماء ماهر مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنه تم صرف 34482 وسيلة تنظيم اسرة مختلفة، وتقديم مشورة لـ 13281 منتفعة، كما أن إدارة تنظيم الأسرة نفّذت مجموعة من ندوات التوعية عن أهمية تنظيم الأسرة، وأشارت إلى أن إجمالى سنوات الحماية بلغت 21225 خلال سبتمبر 2020، بزيادة 142% عن سبتمبر فى العام الماضى.