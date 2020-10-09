تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 34580 منتفعة بالمنيا خلال حملة حقك تنظمى.. صور

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 34 ألف و580 منتفعة، منها 7610 جديد، و26932 متردد، وذلك في الفترة من 20 وحتى 30 سبتمبر الماضى، وذلك ضمن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، وذلك بهدف تقديم الخدمات والمعلومات لتنظيم الاسرة بالمجان، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان.
أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة الصحة والسكان، بهدف وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، والعمل على تحقيق المردود الإيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع، مؤكدا ان الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
وقالت الدكتورة أسماء ماهر مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنه تم صرف 34482 وسيلة تنظيم اسرة مختلفة، وتقديم مشورة لـ 13281 منتفعة، كما أن إدارة تنظيم الأسرة نفّذت مجموعة من ندوات التوعية عن أهمية تنظيم الأسرة، وأشارت إلى أن إجمالى سنوات الحماية بلغت 21225 خلال سبتمبر 2020، بزيادة 142% عن سبتمبر فى العام الماضى.
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