تعرف على مدير برنامج "الأغذية العالمى" الحاصل على نوبل للسلام 2020

حصل برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة على جائزة نوبل للسلام 2020، ما جذب اهتما الكثيرين لمعرفة معلومات أكثر غن كل ما يخص البرنامج وعلى رأسهم مديره التنفيذى الأمريكى ديفيد مولدرو بيزلى والذى يتولى المنصب منذ 3 سنوات وتحديدا فى 29 مارس 2017 وحتى اليوم.

