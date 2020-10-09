تعرف على مدير برنامج "الأغذية العالمى" الحاصل على نوبل للسلام 2020

كتبت - هند المغربي

حصل برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة على جائزة نوبل للسلام 2020، ما جذب اهتما الكثيرين لمعرفة معلومات أكثر غن كل ما يخص البرنامج وعلى رأسهم مديره التنفيذى الأمريكى ديفيد مولدرو بيزلى والذى يتولى المنصب منذ 3 سنوات وتحديدا فى 29 مارس 2017 وحتى اليوم.

We are deeply humbled to receive the #NobelPeacePrize. This is an incredible recognition of the dedication of the @WFP family, working to end hunger everyday in 80+ countries.



Thank you @NobelPrize for this incredible honor! pic.twitter.com/bHcS0usWQa — David Beasley (@WFPChief) October 9, 2020

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) جوزيه جرازيانو دا سيلفا عن تعيين ديفيد بيزلي من الولايات المتحدة في منصب وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمى، وجاء بيزلى خلفا للأمريكية إرثارين كوزين، وقد أكد المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى موافقته على التعيين.

ولد بيزلى عام 1957، والتحق بجامعة كليمسون وحاصل على دكتوراه فى القانون من جامعة ساوث كارولينا، بالإضافة إلى بكالوريوس الآداب في القانون من كلية الحقوق بجامعة ساوث كارولينا.

1999 حصل على الزمالة من معهد السياسة في كلية كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد ، وشارك بيزلي في العديد من المشاريع المدنية والخيرية ، بما في ذلك الجهود الإنسانية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط.

وتم انتخاب بيزلي وهو في سن الـ21 لعضوية مجلس النواب في ساوث كارولينا (1979-1992) وحاكمًا لولاية ساوث كارولينا (1995-1999) ، وهو أحد أصغر أعضاء مجلس النواب فى تاريخ الولاية، وحصل على جائزة الشخصية في الشجاعة عام 2003 من مؤسسة مكتبة جون إف كينيدي.