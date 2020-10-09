تعرف على ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 795.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.6%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 770.4 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.2%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 593.4 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.6%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 578.1 جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.4%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 423 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.2%.

وجاء فى المركز السادس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 403.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.9%، سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 305.7 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وحل فى المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 305.3 مليون جنيه بنسبة 4.4%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 296.7 مليون جنيه، و 278.7 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 4.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 11326.98 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2006.1 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.15% مغلقًا عند مستوى 2932.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.46% مغلقًا عند مستوى 13178.95 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1049.56 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 7.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 631.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 315.7 مليار جنيه إلى 324.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193.6 مليار جنيه إلى 194.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 509.2 مليار جنيه إلى 519.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.