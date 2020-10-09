تعرف على الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة لديها قواعد بيانات عن الأسر التى تقدمت للحصول على الدعم النقدى، ولم يتم قبولها فى برنامج "تكافل وكرامة"، ولديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة ستقوم الوزارة بتحمل المصاريف المدرسية للعام الدراسى 2020-2021.

وتقوم وزارة التضامن، بتحمل المصاريف المدرسية للعام الدراسى 2020-2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة 280 مليون جنيه، بجانب أيضا إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، ويقرب عددهم ايضا 1.1 مليون طالب .

يأتى ذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، كما ستقوم وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإرسال بيانات الناس الأسر الأولى بالرعاية لتحمل مصاريف الدراسة تقديم 2000 لاب توب هدية للطلاب من ذوى الإعاقة البصرية وألفين سماعة لذوى الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم 10 ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانا، استعدادا للعام الدراسى الجديد ،بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

كما سيتم تقديم منح دراسية جامعية لـ 6309 طلاب، من المتفوقين علميا ضمن المسجلين فى برنامج تكافل وكرامة، حيث سيتم توفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر تكافل ، 105 للطلاب من أسر كرامة، وذلك دعما من الوزارة للطلاب المتفوقين وحافزا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسى خلال مرحلة التعليم الجامعى.