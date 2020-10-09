اليوم السابع
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تعرف على أحدث مؤشرات البريد بمصر فى 7 نقاط

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 02:00 ص
تعرف على أحدث مؤشرات البريد بمصر فى 7 نقاط معاشات - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أحدث المؤشرات الرئيسية للبريد فى مصر الفترة 2019/2020، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للبريد.
 
ويعرض "اليوم السابع" أهم تلك المؤشرات فما يلى:
 
بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 84.2 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 78.3 مليار جنيه عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 7.5٪.
بلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 95.7 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 100.4 مليار جنيه عام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 4.6٪.
بلغت قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية 136.9 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 132.3 مليار جنيه عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 3.5٪.
بلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريدية 239.3 مليون جنيه عام 2019/2020 مقــابل 247.3 مليـون جنيه عام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.3٪.
بلغ عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية 23.2 مليون نموذج عام 2019/2020 مقابل 28 مليون نموذج عام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 17.1٪.
بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية 3973 مكتب عام 2019/2020 مقابل 3981 مكتب عام 2018/2019 بانخفاض بلغت نسبته 0.2٪.
بلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية 3950 وحدة عام 2019/2020 مقابل 2381 وحدة عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 65.9٪ وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.
 

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