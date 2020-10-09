تطوير بخاخ يمكنه حماية الأسطح من فيروس كورونا لمدة 90 يوما

كتبت إيناس البنا

تمكن العلماء الآن، من تطوير بخاخ جديد يعد بحماية الأسطح من فيروس كورونا لمدة تصل إلى 90 يومًا، ويشكل الرذاذ ، المسمى ShieldPlus ، طبقة واقية غير مرئية توفر حاجزًا فريدًا مضادًا للميكروبات يقتل البكتيريا والفيروسات فور ملامستها.

ووفقا لتقرير جريدة " ميرور" البريطانية، فإنه من غسل يديك بانتظام إلى ارتداء قناع الوجه، هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.



بخاخ يقتل كورونا

قال توني أتارد ، الرئيس التنفيذي لشركة باناز، الشركة التي تقف وراء الرش: "نعتقد أن منتجنا يمكن أن يغير قواعد اللعبة في مساعدة الاقتصادات على العودة إلى الحياة، لأن تطبيقاته المحتملة لا حصر لها.

وأضاف "يمكن أن يكون مفتاح العودة إلى العمل لآلاف الأشخاص الذين لا يزالون يعملون من المنزل ، حيث يمكن أن يجعل التطبيق بيئات المكاتب والمصانع أكثر أمانًا لفترة طويلة من الزمن. وهذا في حد ذاته من شأنه أن ينهض الاقتصاد ويعمل مرة أخرى ".

وأشار "أنشأنا الصيغة لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا لاستخدامها في المنسوجات، وكان ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه جرثومة MRSA والحشرات الخارقة الأخرى ، وكان الناس يعانون من أمراض مكتسبة في المستشفيات، واستخدمنا المنسوجات المعالجة على ستائر حجرة سرير المستشفى، حيث اجتذبت الصيغة البكتيريا ثم قتلتها مما عالج بشكل كبير مشكلة البكتيريا الخارقة.



بخاخ يقتل كورونا

"منذ إصابة كوفيد -19 ، قمنا بتطوير الصيغة بحيث يمكن توزيعها في حاويات واستخدامها كرذاذ فعال على جميع أنواع الأسطح التي تقتل وتحمي ليس فقط الالتهابات البكتيرية ولكن الفيروسية أيضًا."

أثناء الاختبارات ، قام الباحثون بتطبيق فيروس كورونا على نسيج اختبار تمت معالجته باستخدام ShieldPlus ، وأظهروا أنه تم القضاء على أكثر من 92٪ من الفيروس في غضون ساعة واحدة.

يتوفر ShieldPlus في شكل رذاذ مقابل 13.99 جنيهًا إسترلينيًا ، أو كمنظف غسيل مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا.