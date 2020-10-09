ترامب يعلن عن حزمة إغاثة جديدة من كورونا بقيمة 1.8 تريليون دولار

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة ذا هيل ، أن البيت الأبيض يستعد لتقديم صفقة جديدة للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.8 تريليون دولار بعد يومين وفقا لتوصيات الرئيس دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يناقش وزير الخزانة ستيفن منوتشين الاقتراح - الأكبر حتى الآن من إدارة ترامب - مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ، حسبما ذكر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو ، ومن غير الواضح ما هي الأحكام المحددة التي سيتم تضمينها في مسودة التشريع ، لكن الخطة السابقة تضمنت جولة جديدة من عمليات التحقق من التحفيز بقيمة 1200 دولار ؛ توسيع نطاق استحقاقات البطالة عند 400 دولار في الأسبوع وتمويل إضافي لحكومة الولاية والحكومة المحلية.

وعلى الرغم من أن الديمقراطيين والجمهوريين يتفقون على نطاق واسع على أن مشروع قانون آخر ضروري للمساعدة في تعافي الاقتصاد ، إلا أنهم يختلفون بشدة حول حجمه، حيث أقر الديمقراطيون في مجلس النواب حزمة مساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار الأسبوع الماضي ، وواجهت إدارة ترامب خطة بقيمة 1.6 تريليون دولار. ورفضت بيلوسي ذلك ووصفته بأنه "غير ملائم".