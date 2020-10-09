ترامب يتحدى كورونا ويخضع لفحص طبى على الهواء مباشرة بعد ساعات

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت قناة فوكس نيوز، أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، سيحل ضيفاً على شاشتها فى أول حوار عبر الفيديو منذ إصابته بوباء كورونا، مشيرة إلى أنه سيرافقه خلال الحوار الطبيب مارك سيجال، ليجرى له فحصاً وتقيماً طبياً على الهواء مباشرة.

ويبدأ حوار الرئيس الأمريكى، فى الساعة الثامنة مساء الجمعة، بتوقيت واشنطن ، الثانية صباح السبت بتوقيت القاهرة، لتكون بذلك أول مقابلة يجريها الرئيس ترامب بعد إصابته بالوباء، وفى وقت يستعد فيه لاستئناف نشاطه الانتخابي وسط تشكيك مستمر من حملة منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ومع دخول مارثون الانتخابات الأمريكية الأمتار الأخيرة، قبل تصويت الحسم المقرر نوفمبر المقبل، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن ترامب سيستأنف نشاطه الانتخابي بدءً من السبت في حال سمح له الأطباء بالعودة إلى نشاطه الاعتيادى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، إن ترامب "مستعد للذهاب"، وسيرى ما إذا كان التجمع الانتخابي المقرر السبت ممكنا، وتابعت في تصريحات لقناة فوكس نيوز: "نحن نحاول فقط مواكبة الرئيس المستعد للذهاب.. هو جاهز للتواجد هناك، بمجرد حصوله على الموافقة الطبية".

وأضافت: "الفحوصات الجارية تهدف للاطمئنان على أن يكون ترامب غير ناقلاً للعدوى.. وهو بدوره سيتفادى الاختلاط بالآخرين إذا كان ناقل محتمل لعدوي كورونا".

وفى ظل الغموض حول الحالة الصحية لترامب، قال طبيب الرئيس الأمريكي شون كونلي، إن ترامب سيكون قادرًا على "العودة إلى الارتباطات العامة بأمان السبت".