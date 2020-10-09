تحرير محضر لمزارع بالزقازيق لقيامه بحرق قش الأرز

الشرقية - إيمان مهنى

رصدت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، أحد المزارعين بقرية جزيرة السعادة التابعة للوحدة المحلية بالشوبك، لقيامه بمخالفة التعليمات الصادرة، بعدم حرق قش الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أمر رفع درجة الاستعدادات بالمحافظة تزامناً مع بدء حصاد موسم الأرز، لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، مما ينتج عنها ظهور السحابة السوداء، وتلوث الهواء، مما لها من تأثير سلبى على صحه المواطنين وتلوث البيئة، مشيراً إلى أن هناك لجان مُشكلة من مجالس المدن وإدارة البيئة وجهاز حماية البيئة بالمحافظة لتقوم بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية، لإحكام الرقابة على عمليات حرق القش، فضلاً عن توعية المزارعين حرصاً على صحه المواطنين.

وأكد المحافظ، أن الدولة تسعى جاهده لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية، باستخدام مختلف الآليات من توعية، ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش، وتحويله لأعلاف وسماد عضوى، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف.



