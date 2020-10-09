تجديد حبس المتهم بقتل الطفلة "أبرار" بكفر الشيخ 15 يوما على ذمة التحقيقات

كفر الشيخ - محمد سليمان

جددت محكمة جنح سيدى سالم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حبس "محمد .ر.ك" 23 سنة، صاحب محل زيوت، المتهم بقتل الطفلة "أبرار .أ" بقرية دمرو التابعة لسيدى سالم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث كفر الشيخ، كشفت لغز اختفاء طفلة 8 سنوات من سيدى سالم، وألقت القبض على المتهم صاحب محل زيوت الذى تخلص من الجثة بأحد المصارف بعد وضعها داخل شيكارة، واعترف المتهم بأنه استدرجها إلى داخل المحل الخاص به، بزعم تقديم بعض الحلوى لها، ثم حاول التحرش بها، إلا أنها استغاثت بالمارة، فكتم أنفاسها ورطم رأسها بالأرض، وأودى بحياتها فى الحال، ثم استولى على قرطها الذهبي، ثم وضع جثتها داخل شيكارة وألقاها فى المكان المشار إليه، وارشدهم عن مكان الجثة، وتم استخراجها، وضبط القرط الذهبي.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطا، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة سيدى سالم، من تاجر أعلاف باكتشافه اختفاء ابنته "أبرار .أ" 8 سنوات عقب خروجها لشراء بعض المستلزمات للمنزل واتصال مجهول من هاتف محمول طلب تجهيز مبلغ 100 ألف جنيه كفدية.

شكّل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث، فريق بحث برئاسته، ويضم العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز سيدى سالم، ومعاونيه، وضباط البحث الجنائى والأمن العام، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الطفلة والقبض على مرتكبى الواقعة.

وأكدت تحريات فريق البحث المباحث، أن الطفلة مقيمة مع أسرتها، وأن والدها أبلغ باختفائها قبل العثور على جثتها بيوم واحد، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء اختطافها وقتلها مالك محل زيوت سيارات "محمد .ر.ك عمره 23 سنة، وتمكن فريق البحث من إلقاء القبض عليه،وتحر المحضر رقم 7164 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة سيدى سالم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددت حبسه 15 يوماً.