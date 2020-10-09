تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهي..و"أبوظبى" تربح 6.1 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباين أداء بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، بنسبة 1.4% رابحاً 118 نقطة ليغلق عند مستوى 8413 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي منذ نحو 9 أشهر، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.4% رابحاً 20.48 نقطة ليغلق عند مستوى 4512.50 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 676.63 مليار درهم، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت ليربح رأس المال السوقي 1.621 مليون دينار ليغلق عند مستوى 33.230 مليار دينار، فيما تراجعت بورصتي دبي ومسقط.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.4% رابحاً 118 نقطة ليغلق عند مستوى 8413 نقطة، ليحقق ارتفاعاً بنسبة 0.3% منذ بداية العام، وبلغت قيمة التداول 55.6 مليار ريال. ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.4% رابحاً 118 نقطة ليغلق عند مستوى 8413 نقطة، ليحقق ارتفاعاً بنسبة 0.3% منذ بداية العام، وبلغت قيمة التداول 55.6 مليار ريال.

بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 5.85% رابحاً 352 نقطة ليغلق عند مستوى 6372.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.05% رابحاً 131.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4434.87 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 5.13% رابحاً 279.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5742.75 نقطة، وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 3.92% رابحاً 169.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4489.04 نقطة. ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 5.85% رابحاً 352 نقطة ليغلق عند مستوى 6372.82 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.05% رابحاً 131.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4434.87 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام بنسبة 5.13% رابحاً 279.55 نقطة ليغلق عند مستوى 5742.75 نقطة، وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنسبة 3.92% رابحاً 169.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4489.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.94 مليار سهم بقيمة 334.49 مليون دينار عبر تنفيذ 74.03 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 1.621 مليون دينار ليغلق عند مستوى 33.230 مليار دينار.

الأسواق الإماراتية تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.26% خاسراً 51.38 نقطة ليغلق عند مستوى 2214.32 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.43 مليار درهم ليغلق عند مستوى 311.395 مليار درهم. تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.26% خاسراً 51.38 نقطة ليغلق عند مستوى 2214.32 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.43 مليار درهم ليغلق عند مستوى 311.395 مليار درهم.

وهبط ببورصة دبي، قطاع العقارات بنسبة انخفاض 4.9% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 18%، إعمار العقارية بنسبة 6%، إعمار مولز بنسبة 2.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة انخفاض 0.9% بضغوط هبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.1%.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.4% رابحاً 20.48 نقطة ليغلق عند مستوى 4512.50 نقطة، وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 676.63 مليار درهم

وصعد ببورصة أبوظبي قطاع الاتصالات مدفوعاً بصعود سهم مجموعة اتصالات بنسبة 1.7%، كما صعدت أسهم الدار العقارية بنسبة 0.5%، بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.1%.

بورصة مسقط تراجع المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 0.29% خاسراً 10.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3604.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 22.12 مليون سهم بقيمة 6.75 مليون ريال، وخسر رأس المال السوقي 2.14 مليون ريال ليغلق عند مستوى 19.888 مليار ريال.

وتصدرت قائمة الأسهم الخضراء سهم "حديد الجزيرة" بنسبة 11.71%، أعقبه سهم "الأنوار للسيراميك" بنسبة 9.76%، يليه سهم "إس إم إن باور القابضة" بنسبة 8.45%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "التأمين العربية فالكون" بنسبة 6.52%، أعقبه سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 5.33%، يليه سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 4.76%.