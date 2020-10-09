بورصة لندن تتفق على بيع "بورصا إيطاليانا" مقابل 5 مليارات دولار

رويترز

قالت شركتا يورونكست وبورصة لندن للأوراق المالية، اليوم الجمعة، إن يورونكست ستشتري بورصا إيطاليانا من بورصة لندن مقابل 4.33 مليار يورو (5.09 مليار دولار) نقدا، في توسع كبير لشبكة منصات التداول الأوروبية التابعة للشركة الفرنسية المشغلة للبورصات. ودخلت بورصة لندن في محادثات حصرية مع يورونكست الشهر الماضي بعد أن تخلصت الشركة المالكة لبورصة باريس من منافسة دويتشه بورصه ومنافستها السويسرية إس.آي.إكس.

وتبيع بورصة لندن بورصا إيطاليانا في إطار تدابير تنظيمية لإتمام شراء رفينيتيف المزودة للبيانات مقابل 27 مليار دولار. ورفينيتيف مملوكة بنسبة 45 بالمئة لتومسون رويترز الشركة الأم لوكالة رويترز.

والبيع مشروط بإعلان المفوضية الأوروبية رسميا أنها ستوافق فقط على صفقة رفينيتيف إذا جرى بيع كامل بورصا إيطاليانا أو جزء منها.

وقال ديفيد شويمر الرئيس التنفيذي لبورصة لندن "نعتقد أن بيع مجموعة بورصا إيطاليانا سيساهم بدرجة كبيرة في معالجة مخاوف المنافسة لدى الاتحاد الأوروبي".

وستمول يورونكست، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو سبعة مليارات يورو، الصفقة عبر الدين وزيادة رأس المال وكذلك السيولة المتوافرة.