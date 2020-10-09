بعد تراجع الواردات.. أسعار اللحوم البلدى اليوم تبدأ من 110 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 9 – 10 – 2020 استقرارا، حيث سجلت اللحوم الكندوز110-130، فيما سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80 - 120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، بينما سجل اللحم الجملى 90 - 100 جنيها للكيلو، اللحوم الضأن تراوحت بين 120-140 جنيها.

ويذكر أن بيانات حكومية، رصدت تراجع الواردات المصرية من اللحوم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث بلغت وارداتها نحو 167 مليون و480 ألف دولار فى شهر يوليو الماضى، مقابل 279 مليون و669 ألف دولار فى شهر يوليو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 112 مليون و189 ألف دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من اللحوم، جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 908 ملايين و242 ألف دولار في يوليو ماضي، مقابل مليار و424 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 516 مليون و137 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم السلع الاستهلاكية غير المعمرة كلا من الألبان ومنتجاتها بقيمة 62 مليون و292 ألف دولار، مقابل 70 مليون و132 ألف في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 7 ملايين و840 ألف دولار، يليها التفاح الطازج بقيمة 4 ملايين و751 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و882 ألف دولار، خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 3 ملايين و131 ألف دولار، ثم واردات دقيق القمح بقيمة 72 ألف دولار في يوليو الماضين مقابل 251 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019.