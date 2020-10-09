بدء توصيل المرافق لـ102 ورشة بقرية الفواخير بالفسطاط

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى إطار دعم المشروعات الحيوية والتى تمس المواطن والتى تعتبر من اولويات الدولة، تم اتخاذ الاجراءات والتوجيه بتوصيل جميع المرافق "مياه _غاز _كهرباء _صرف" لـ102 ورشة بقرية الفواخير بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة، والذين تم بالفعل تقنيين اوضاعهم واستلامهم عقود وخطابات .

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه تم التوجيه بسرعة انهاء تصريح الحفر حتى يتسنى لشركات المرافق التركيب والتوصيل فى وقت وجيز، وتكليف مدير مشروع الفواخير بضرورة مخاطبة رئيس هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع شركة الغاز بهدف تخفيض نسبة تكلفة توصيل الغاز.

ووجهت عبد المنعم العميد ماجد فوزى المسؤول عن ملف مشروع الفواخير بالمنطقة الجنوبية، بمتابعة المشروع والسعى لنهو كافة الاعمال على بأسرع وقت ممكن والاسراع فى عمل العقود لـ27 حالة، كما امرت بضرورة تذليل اى معوقات من شأنها تعطيل نهو الاعمال والتى من ضمنها تعلية سور القرية وتوفير أمن وحراسة لها لتأمينها ورفع كفاءة المركز التكنولوجى حتى تتمكن وزارة الصناعة من وضع المعدات الخاصة بها.

ومشروع قرية الفواخير بدأ العمل عليه بمعونة أمريكية إيطالية، لوزارة التعاون الدولى بقيمة 65 مليون جنيه، فى عام 2006 فى عهد الدكتورة فايزة أبو النجا، وذلك لإنقاذ صناعة الفخار والخزف من الانقراض والحفاظ على البيئة بسبب الأدخنة المنبعثة من حرق الفخار بالطريقة التقليدية باستخدام الأخشاب، وكان من المقرر أن يسلم المشروع فى عام 2007، به 152 ورشة بمساحات متفاوته، و50 أتيليه للعرض، و مبنى خدمات ومسجد، إلى جانب تغذيتها بكامل المرافق من كهرباء وماء وغاز طبيعى، وخطوط تليفونات.