اليوم السابع
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انطلاق ماراثون للدراجات بكفر الشيخ اليوم بمشاركة 300 متسابق

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 08:00 ص
انطلاق ماراثون للدراجات بكفر الشيخ اليوم بمشاركة 300 متسابق ماراثون للدراجات
كفر الشيخ محمد سليمان

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تشهد مدينة كفر الشيخ، صباح اليوم الجمعة، انطلاق ماراثون الدراجات، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدول تهتم بالرياضة، وتشجع على ممارستها، وتشجيع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، مشيراً إلى أن مدينة كفر الشيخ ستشهد ماراثون الدراجات، بمشاركة 300 متسابق، وسيتم تكريم 25  فائزاً، مقدماً التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصرى العظيم ولرجال قواتنا المسلحة بمناسبة انتصارات أكتوبر.

وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تنفيذ مبادرة "لياقتك مناعتك.. درجاتك صحتك"، تأتى فى إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة بنصر أكتوبر العظيم، وتهنئة مقدمة من شباب مصر لجموع المصريين بالذكرى الخالدة للعبور، وعودة الأرض، والكرامة على أيدى قواتنا الباسلة.

وأشار عزت، إلى أن الماراثون سينطلق فى الثامنة والنصف صباحا من ميدان الملك عبدالله "ميدان النسر" وحتى كمين القرضا والعودة بمشاركة 300 شاب وفتاة ورواد أعضاء مراكز الشباب بالتزامن مع انطلاق السباق بكل محافظات الجمهورية فى وقت واحد.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه سيتم تقسيم المشاركين فى حارات منظمة ترتبط بألوان التيشيرت ليصمم المشاركين علم مصر بألوانه، استعدت مديرية الشباب والرياضة  فنيا وتنظيميا بشكل متميز يليق باسم المحافظة، وابتهاجا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، يتم تكريم 25 متسابقاً من الفائزين، ومنحهم مكافأة مالية قدرها 500 جنيه تحفيزا للتنافس الرياضى.


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محافظة كفر الشيخ

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