اليوم السابع
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انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية فى الإسكندرية احتفالا بنصر أكتوبر.. فيديو

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 09:04 ص
انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية فى الإسكندرية احتفالا بنصر أكتوبر.. فيديو ماراثون للدراجات الهوائية بالاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، ماراثون للدراجات بمحور المحمودية، احتفالا بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة ماراثون للدراجات الهوائية بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر فى احتفالات النصر"، اليوم الجمعة، فى إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وعبر الفيديو كونفرانس يطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة شارة بدء الماراثون بجميع محافظات الجمهورية في تمام الثامنة والنصف صباحاً.

وفى ذات السياق وجه وزير الشباب والرياضة التهنئة للقوات المسلحة والقيادة السياسية والشعب المصرى، مشيراً إلى أن القوات المسلحة المصرية ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء التي وضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة فى الوقت الحالى.

وخصصت وزارة الشباب والرياضة جوائز تصل إلى 500 جنيه لأول 25 متسابقا على كل محافظة، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية.

ويأتي ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه الوزارة ضمن عدد من الفعاليات المستمرة على مدار الشهر والتي تنظمها الوزارة إحتفالاً بالذكرى 47 لنصر أكتوبر.

انطلاق ماراثون نصر اكتوبر (1)
انطلاق ماراثون نصر اكتوبر (1)

 

انطلاق ماراثون نصر اكتوبر (2)
انطلاق ماراثون نصر اكتوبر (2)

 

انطلاق ماراثون نصر اكتوبر (3)
انطلاق ماراثون نصر اكتوبر (3)

 

انطلاق ماراثون نصر اكتوبر (4)
انطلاق ماراثون نصر اكتوبر (4)

 

انطلاق ماراثون نصر اكتوبر (5)
انطلاق ماراثون نصر اكتوبر (5)

 

انطلاق ماراثون نصر اكتوبر (6)
انطلاق ماراثون نصر اكتوبر (6)

 


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