انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر.. صور

سوهاج - محمود مقبول

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مارثون الشباب والرياضة للدراجات من أمام الجامعة بمدينة ناصر، وذلك ضمن الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بسوهاج تحت شعار "شباب مصر بيهنى مصر بيوم النصر".

شارك فى الماراثون الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، بحضور 250 من الشباب والفتيات وكبار السن من جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، بحضور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والمتدرب من البرنامج الرئاسى، فى اطار الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "رياضتك مناعتك ـ دراجتك صحتك"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

وأطلق وزير الشباب والرياضة شارة بدء الماراثون عبر الفيديو كونفرنس، حيث بدأ من أمام جامعة سوهاج، مرورا بالكورنيش الشرقى، ثم كوبرى سوهاج العلوى الجديد على النيل، مرورا بالمدينة الطبية والكورنيش الغربى حتى استاد سوهاج الرياضى وفى نهاية الماراثون قام نائب المحافظ بتسليم الجوائز للفائزين من الشباب والفتيات وكبار السن.



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (1)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (2)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (3)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (4)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (5)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (6)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (7)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (8)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (9)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (10)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (11)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (12)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (13)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (14)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (15)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (16)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (17)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (18)



انطلاق ماراثون الدراجات بسوهاج فى ذكرى احتفالات أكتوبر (19)