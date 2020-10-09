انطلاق ماراثون الدراجات بالغردقة احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلق صباح اليوم الجمعة، من منطقة الشيرتون القديم بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، مارثون الدراجات، الذى دعت اليه وزارة الشباب والرياضة، تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بمشاركة مئات المشاركين من أعمار مختلفة من كبار وشباب وسيدات .

شارك فى المارثون اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، نائبا عن محافظ البحر الأحمر، والذى أطلق شارة الانطلاق لـ 500 مشارك فى المارثون، والذى انطلق من طريق الشيرتون القديم، مرورا بطريق فلفلة، ثم ميدان اكوا فن، وميدان العروسة، مرورا بمسجد الميناء ثم طريق الكورنيش، وصولا للنادى الاجتماعى، مقر توزيع الجوائز على الفائزين حيث تبلغ لمسافة حوالى 10 كيلو مترات.

من جانبه قال اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، إن الماراثون يأتى ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة "دراجتك صحتك"، ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية لنشر ثقافة الممارسة الرياضية .

وأضاف رئيس مدينة الغردقة فى كلمته قبل انطلاق المارثون أن وزارة الشباب والرياضة تتبنى العديد من المبادرات المختلفة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وذلك للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأن تكون الرياضة ركيزة أساسية فى حياة المواطن المصرى لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة على النواحى البدنية والصحية.

وأكد فراج عبد المقصود، مدير عام الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أن المارثون يقام تحت شعار "رياضتك مناعتك .. دراجتك صحتك "، ويتسابق فيه فئات الرواد اكبر من 50 عاما لمسافة 5 كيلو، وللشباب 15 كيلو، والفتيات مسافة 7 كيلو مترات.

وأضاف عن الجوائز يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 2000 جنيه على لكل من الفائزين فى المستويات الثلاثة الرواد والفتيات والشباب ويحصل المركز الثانى على 1500 جنيه والثالث على 1000 جنية، ومن المقرر أن يتم توزيع الحوائز بالنادى الاجتماعى بالغردقة.