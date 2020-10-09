اليوم السابع
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انطلاق اليوم الترحيبى للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس غدا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 07:14 م
انطلاق اليوم الترحيبى للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس غدا جامعة عين شمس
كتب محسن البديوى

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تنظم ادارة رعاية الوافدين بجامعة عين شمس اليوم الترحيبي للطلاب الوافدين، غدا السبت ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وينطلق اليوم الترحيبي، صباح غدًا السبت،  من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، بحضور الدكتورة شهيرة سمير،  المدير التنفيذي للعلاقات الدولية و التعاون الاكاديمي، والدكتورة شيرويت الاحمدي،  مدير ادارة الوافدين ، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومسئولي رعاية الوافدين بكليات الجامعة المختلفة.
 
 
وأشار الدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا اللقاء يأتي في اطار حرص جامعة عين شمس علي دمج الطلاب الوافدين مع اقرانهم داخل اسرة جامعة عين شمس وازالة أي عوائق قد تحول دون اندماجهم مع زملائهم الطلاب.
 
يتضمن اللقاء الترحيبى بالطلاب الوافدين الجدد، التعريف بجامعة عين شمس، والرد علي كافة استفساراتهم بالاضافة علي التعريف بالانشطة المختلفة التي تقدمها الجامعة وطريقة الاشتراك بها. 

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