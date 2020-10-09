اليوم.. الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة بمحافظة أسيوط

فريق المحافظات

تفتح مديرية أوقاف أسيوط، 9 مساجد الجديدة والمطورة فى إطار خطة الوزارة بتجديد وافتتاح عدد كبير من المساجد على مستوى الجمهورية، حيث ضمت قائمة المساجد التي سيتم افتتاحها كلا من: "الهادي البشير – عزبة المراكبية البداري، الرحمن – شو القنطرة - الري - محمود سليمان – نزلة عبد اللاه- ديروط - الأحمدى – نزلة عبد اللاه – ديروط - الفتح الإسلامي – بانوب- بلال بن رباح- شلشن – القاضي – حبلصه - القوصية - الرحمن – عزبة يوسف – البداري".

وأكدت الوزارة فى بيان لها أنها ستفتتح اليوم الجمعة، 21 مسجدًا، في 5 محافظات منها 7 مساجد بشمال سيناء، ومسجدين بالإسكندرية، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى الآن 337 مسجدًا بزيادة 23 مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.