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المعاهد الأزهرية تحدد قيمة مصروفات الدراسة بعد رفض الإمام الأكبر الزيادة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 06:00 ص
المعاهد الأزهرية تحدد قيمة مصروفات الدراسة بعد رفض الإمام الأكبر الزيادة قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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قال الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرر عدم رفع المصروفات الدراسية، حيث بلغت قيمة مصروفات "التمهيدي" 49 جنيها، بينما المرحلة الابتدائية نقل وشهادة 49.5، والمرحلة الإعدادية نقل وشهادة 59.5 جنيه، أما المرحلة الثانوية نقل وشهادة 72.5 جنيه.

وأضاف خليل في تصريحات لليوم السابع، أن مصاريف المعاهد النموذجية "رياض الأطفال" مصاريف التأسيس 200 جنيه ومصاريف العملية التعلمية 100 جنيه، أما المرحلة الابتدائية 200 جنيه مصاريف تأسيس و100 جنيه مصاريف العملية التعليمية، والمرحلة الإعدادية 200 جنيه مصاريف تأسيس و120 جنيه مصاريف العملية التعليمية، والثانوية 200 جنيه مصاريف تأسيس و130 جنيه مصاريف العملية التعليمية.

وتابع: أن قطاع المعاهد الأزهرية أنهى استعداداته للعام الدراسي الجديد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وتطبيق كافة الإجراءات التي الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة بالمعاهد الأزهرية كافة، لافتاً إلى أنه تم تحديد المعاهد التي ستعمل بنظام الخمس أيام وهي المعاهد منخفضة الكثافة والمعاهد التي ستعمل بنظام ثلاثة أيام وهي المعاهد ذات الكثافة المرتفعة.


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