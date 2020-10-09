القوى العاملة تعلن صرف 698 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 394 ألف عامل

كشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة، بلغت 698 مليوناً و123 ألفاً و467 جنيها، استفاد منها 393 ألفاً و 980 عاملًا، يعملون فى 3352 منشأ، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2020.

وقال سعفان، فى بيان اليوم، إن المجلس وافق على صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والتى تصل إلى 273 مليوناً و 464 ألفاً و 540 جنيها ، لنحو 124 ألفاً و 179 عاملا يعملون فى 1915 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وى مقدمتها قطاع السياحة .

كما وافق المجلس على صرف 3 ملايين و471 ألفاً و604 جنيهات لـ 2822 عاملا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات ، على أن يتم صرف الإعانة من خلال الهيئة القومية للبريد عن طريق الرقم القومى للعامل ، خلال الفترة 12 أكتوبر الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر .

ووافق المجلس على صرف 429 ألفًا و 957 جنيها لـ147 عاملا بإحدى شركات الملابس، وذلك لتعثر الشركة فى صرف أجور عمالها، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها نتيجة جائحة كورونا، ووفقا للكشوف الواردة من الشركة والمعتمدة من التأمينات، على أن ينتهى الصرف فى 20 أكتوبر الجارى .

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.