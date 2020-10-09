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القوى العاملة تعلن تعيين 6451 شابا بينهم 16 من ذوى القدرات الخاصة بالشرقية

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 11:31 ص
القوى العاملة تعلن تعيين 6451 شابا بينهم 16 من ذوى القدرات الخاصة بالشرقية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب أسامة عبد الحميد

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، 6451 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 16 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1706 فرص عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وقال سعفان، إن المديرية قامت باستخراج 3902 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية فى تقريراً للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضى، إلى أنه فى مجال استخراج ترخيص عمل للأجانب تم استخراج 3 تراخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 9 .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 507 منشآت للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 237 محضر سلامة وصحة مهنية، وغلق 51 منشأة .

أما فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1188 منشأة، فضلاً عن تحرير 254 محضراً مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بالإضافة إلى التفتيش على 402 منشأة يعمل بها أطفال وتحرير 12 محضراً للمنشآت المخالفة منها خلال الشهر .

 


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