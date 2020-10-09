القوى العاملة تتدخل لحل مشكلة عامل مصرى بالكويت بعد انتهاء الإقامة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى في الخارج، للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، يؤكد أن التنسيق قائم بين مكاتب التمثيل العمالى بسفارات وقنصليات مصر في الخارج لرعاية وصيانة والحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحل مشاكلها أولا بأول.

وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى عن أن المواطن المصرى "ع.م" حضر لمكتب التمثيل العمالى يشكو من أنه عالق بمطار أبو ظبى منذ 29 سبتمبر، حيث حضر ترانزيت للتوجه لمقر عمله بالكويت، وتم منعه لانتهاء إقامته الخاصة به فى أثناء تواجده إجازة فى مصر ، وتعليق حركة الطيران، وظل منذ هذا التاريخ ما بين الجوازات وسفارة الكويت لإيجاد حل لمشكلته للسفر، ولم يجد اَى حل.

وأضافت الملحق العمالى ، أنها على الفور قامت بالتواصل مع الزميل الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت وشرحت له الأمر، وتم إرسال تليفون الكفيل له، وقام بدوره بالتواصل معه، والذى أبلغه أنه بالفعل جدد الإقامة للعامل ، وتم الاتفاق على إرسالها بالبريد السريع على عنوان المكتب العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى، ووصلت على الفور ثانى يوم وتم تسليمها للمواطن.

وقدم المواطن كل الشكر والتقدير والاحترام لمكتبى التمثيل العمالى بأبوظبى والكويت ممثلين لوزارة القوى العاملة المصرية على الاهتمام وسرعة حل شكواه التى عانى منها على مدى أسبوع كاملا، وبذلك استطاع السفر لمقر عمله بالكويت، قائلاً:"هذه مصر صاحبة الحضارة الممتدة فى عمق التاريخ "