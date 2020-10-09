اليوم السابع
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القومى للمرأة ناعيا سامية زين العابدين: كانت خير مثال للمرأة المصرية

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 12:21 م
القومى للمرأة ناعيا سامية زين العابدين: كانت خير مثال للمرأة المصرية الفقيدة الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين
كتبت آية دعبس

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نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته و اعضائه ولجانه وفروعه بالمحافظات وأمانته العامة، ببالغ الحزن والأسى الفقيدة الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين ، عضوة الهيئة الوطنية للصحافة ،ومديرة تحرير جريدة المساء ورئيسة القسم العسكري بها، وعضوة لجنة أسر الشهداء بالمجلس القومى للمرأة، وأرملة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائى ، والتى وافتها المنية اليوم متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد. 
 
وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن حزنها العميق لوفاة هذه السيدة الفاضلة التى كانت خير مثال للمرأة المصرية الصبورة التى ورغم ما مرت به ساهمت فى محاربة الارهاب ودعم الثورة ، وخدمة بلدها . 
 
وتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة ، سائلين الله عز وجل ان يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون .
 
 

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