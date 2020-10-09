القومى للمرأة: مصر الأولى بتقرير للأمم المتحدة لمساندة المرأة خلال جائحة كورونا

كتبت آية دعبس

عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن عميق فخرها وسعادتها بما جاء في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح فيه الجزء الخاص بمنطقة الشرق الأوسط أن عدد الإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة قد وصلت الى ٢١ إجراء وهو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة وذلك منذ بدء الأزمة .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن تقرير الأمم المتحدة أكد أن مصر الأولي في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالجهود والاجراءات التي اتخذتها لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد 19، كما تضمن التقرير ملحق يلقي الضوء على تفاصيل دولتين هما مصر وجورجيا.

كما اوضحت الدكتورة مايا مرسي ان التقرير اثنى على جهود مصر في هذا المجال ، مشيرا ً الى أن مصر تعد هي الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الاوسط التى قامت باتخاذ تدابير شامله في الثلاثة مجالات المشار اليها في التقرير وهى الحماية الاقتصادية للمرأة ، الرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة .

وأكدت رئيسة المجلس أن الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدأت التحرك الفورى لاحتواء الأزمة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة في مصر ، حيث أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة ، والمسنات ، والحوامل ، والنساء في سن الإنجاب ، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها، مشيرة ان ورقة السياسات تضمنت تحليلا للوضع القائم ، وتقديم عدداً من المقترحات لتدابير الإستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل) ، والتأثير على الفرص الاقتصادية ،و تعزيز البيانات والمعرفة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد ريادة مصر في المنطقة و اهتمام الدولة بمراعاة احتياجات المرأة ومساندتها خلال جائحة كوفيد -19، وهو ما يدل على حجم المكانة التى تتمتع بها المرأة المصرية وأهمية دورها فى المجتمع والاحترام والتقدير والدعم الدائم الذي تتلقاه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، والذي يؤكد دائما في جميع قراراته عن دعمه للمرأة ومساندته لحقوقها.

يذكر أنه من أهم الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد 19 والتى وردت في تقرير الأمم المتحدة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتخطيط لإضافة 60 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية ، ،وتستهدف البرامج بشكل رئيسي النساء المعيلات لأسر، كما اشار التقرير أن الحكومه المصرية قامت بمنح النساء الحوامل ، أو أولئك الذين يرعون طفلًا واحدًا أو أكثر دون سن 12 عامًا إجازة استثنائية وحماية وظيفية طوال مدة الاغلاق ،كما أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة من البرامج التعليمية للمرأة لإعدادها لدخول سوق العمل من خلال مركز تطوير الأعمال النسائية التابع لها.

كما جاء في التقرير قيام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتواصل مع السيدات من مختلف المحافظات لانتاج كمامات وذلك ضمن مشروع " المشغل" ، بالاضافة الى توفير مراكز استضافة للسيدات وخطوط ساخنة لاستقبال شكوي السيدات وتوفير المشورة القانونية والدعم النفسي للسيدات في مختلف المجالات .