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القومى للبحوث الفلكية يؤكد حلول ذكرى المولد النبوى يوم 29 أكتوبر

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 03:51 م
القومى للبحوث الفلكية يؤكد حلول ذكرى المولد النبوى يوم 29 أكتوبر المسجد النبوى
كتب أسامة عبد الحميد

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بدأ العد التنازلى للاحتفال بالمولد النبوى، حيث يفصلنا عنه 20 يوما فقط، فقد أكد علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالى، وبهذا يكون المولد النبوى الشريف يوم 29 أكتوبر الحالى.
 
وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى تصريحات صحفية، إن عدة شهر صفر ستكون 30 يوما، حيث سيولد هلال شهر ربيع الأول في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 31 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم 16 أكتوبر (يوم الرؤية). 
 
وأضاف أن الهلال الجديد لن يولد، طبقا للحسابات الفلكية في القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وبذلك يكون يوم 17 أكتوبر الحالي هو المتمم لشهر صفر، وتكون غرة شهر ربيع الأول فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالى.
 
 
 

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