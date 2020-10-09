"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة بـ1.2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 469.1 مليون ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه، وجاء قطاع الموارد الأساسية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 99 مليون ورقة، بقيمة 530 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 332.8 مليون ورقة بقيمة 500 مليون جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 15.4 مليون ورقة بقيمة 415.8 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 68.7 مليون ورقة بقيمة 399.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 70.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 332 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 117.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 290.8 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 21.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 279.3 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 111.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 269.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 66.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 217.3 مليون جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 2.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 13.7 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 69.8 ألف ورقة بقيمة 4.4 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 11326.98 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2006.1 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.15% مغلقًا عند مستوى 2932.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.46% مغلقًا عند مستوى 13178.95 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1049.56 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 7.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 631.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 315.7 مليار جنيه إلى 324.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193.6 مليار جنيه إلى 194.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.5%.