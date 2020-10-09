اليوم السابع
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الجمعة، 09 أكتوبر 2020 02:41 م
خالد صلاح
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الصندوق السيادي الروسي يساهم في الطرح الثاني لشركة إيروفلوت

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 01:33 م
الصندوق السيادي الروسي يساهم في الطرح الثاني لشركة إيروفلوت روسيا
رويترز

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قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم الجمعة إنه وصناديق سيادية كبرى من الشرق الأوسط أصبحوا مساهمين رئيسيين في شركة الطيران الروسية الرائدة إيروفلوت في إطار طرح ثانوي لأسهم الشركة. وقالت إيروفلوت اليوم إنها ستجمع إجمالا 80 مليار روبل (1.04 مليار دولار) من طرح جديد للأسهم، يشمل 50 مليارا من الدولة.

الصندوق السيادي الروسي

إيروفلوت

اكتتاب إيروفلوت

روسيا

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