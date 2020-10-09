الصحة تنصح المواطنين بإجراء فحص طبى للعيون مرتين سنويا

كتب وليد عبد السلام

نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة عمل فحص طبى شامل للعين مرتين سنويا حتى في حالة ما إذا كان الشخص لا يعاني من أى أعراض مرضية.

وكشفت منظمة الصحة العالمية معاناة مليار شخص حول العالم من ضعف البصر الذي يمكن الوقاية منه، يمكن أن يكون لضعف البصر أو غيابه آثار كبيرة وطويلة الأمد على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأنشطة الشخصية اليومية، والتفاعل مع المجتمع، والمدرسة وفرص العمل والقدرة على الوصول إلى الخدمات العامة.

وتابعت: يمكن أن ينجم ضعف البصر عن عدة عوامل، بما في ذلك أمراض مثل مرض السكري، والتراخوما، وصدمة العين، أو حالات مثل الخطأ الانكساري أو إعتام عدسة العين أو التنكس البقعى المرتبط بالعمر أو الجلوكوما.

وأوضحت تزيد أعمار غالبية المصابين بضعف البصر عن 50 عامًا، ومع ذلك، يمكن أن يؤثر فقدان البصر على الأشخاص من جميع الأعمار ويعاني ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص من ضعف البصر والعمى، من بينهم أكثر من مليار حالة يمكن الوقاية منها، أو لم تتم معالجتها بعد.