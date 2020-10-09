السيارات تتصدر قائمة واردات مصر من ألمانيا فى يوليو الماضى بـ68 مليون دولار

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات حكومية، حجم الواردات المصرية من السيارات والجرارات الألمانية في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة تلك الواردات نحو 68 مليون و289 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 73 مليون و762 ألف دولار في شهر يوليو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 5 ملايين و473 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات السيارات والجرارات كانت في صدارة قائمة السلع المستوردة من ألمانيا، حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من ألمانيا نحو 266 مليون و305 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 418 مليون و544 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 152 مليون و239 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم السلع المستوردة من ألمانيا، كلا من المراجل والآلات أجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 55 مليون و36 ألف دولار يوليو الماضي، مقابل 89 مليون و983 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 34 مليون و947 ألف دولار، يليها منتجات الصيدلة بقيمة 28 مليون و468 ألف دولار، مقابل 61 مليون و211 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بالإضافة إلى اللدائن ومصنوعاتها 13 مليون و385 ألف دولار، مقابل 24 مليون و636 ألف دولار خلال فترة المقارنة، وأخيرا واردات الحبوب وثمار زيتية ونباتات طبية وعلف وكانت قيمة الواردات المصري منها بقيمة 9 ملايين و985 ألف دولار، مقابل 11 مليون و841 ألف دولار.