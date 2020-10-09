السكة الحديد تؤكد وصول 18عربة قطار روسية جديدة قبل نهاية أكتوبر

كتب رضا حبيشى

أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد وصول دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها من روسيا وتضم 18عربة قبل نهاية الشهر الجارى، حيث تم شحنها بحرا من روسيا قادمة فى اتجاه ميناء الإسكندرية بداية الأسبوع الجارى.

وقالت المصادر لليوم السابع، إنه وصل حتى الآن 103عربات جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، ومع وصول الدفعة الجديدة سيرتفع عدد العربات الروسية التى وصلت إلى 121 عربة.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.