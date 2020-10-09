الزراعة تعلن ارتفاع صادرات المحاصيل إلى أكثر من 4.3 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن خلال هذا العام، رغم ظروف أزمة كورونا وارتباك حركة النقل العالمية، وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 5 أكتوبر الجارى.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن الصادرات بلغت 4 مليون و334 ألفا و500 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف القصير أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و397 ألف 945 طن ، بالإضافة إلى تصدير 677 ألف و921 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 333 ألف و2 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 138 ألف و566 طنا.

فى حين احتل الرمان على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 48 ألف و627 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 34 الف و366 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالى 29 ألف و266 طن، يليها فى المركز الثامن الفراولة بإجمالى 20 الف و 761 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 16 الف و360 طن.

بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 5434 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادى عشر بإجمالى 3314 طن، وحصل الفلفل على المركز الثانى عشر بإجمالى 2720 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالى 1214 طن.