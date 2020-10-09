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الزراعة ترد على شائعة ارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء إجراءات التصدير

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:21 ص
الزراعة ترد على شائعة ارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء إجراءات التصدير الدواجن
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الزراعة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التصدير.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التصدير، وأن أسعار الدواجن كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، موضحةً أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتحقيق فائض إنتاجي يسمح بالتصدير، مُشيرةً إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق.
 
وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بالثروة الداجنة، ارتفع حجم الإنتاج المحلي بقيمة 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، ليصل إلى 14 مليار دجاجة باستثمارات تخطت الـ 90 مليار جنيه، مع زيادة فرص تضاعف الإنتاج وإعلان الوزارة عن الخريطة الاستثمارية للمشروعات الداجنة في 9 مناطق جديدة، حيث تقدمت عدة شركات للدخول إلى تلك المشروعات، مما ساهم في توفير فرص عمل للشباب والخريجين فى تلك المشروعات الجديدة.
 

الزراعة

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