الزراعة تجرى تلقيحا صناعيا لـ85 ألف رأس أبقار وجاموس.. اعرف الفوائد

كتب عز النوبى

ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ،أنه تم الانتهاء من إجراء التلقيح الاصطناعى لما يقرب من 85 ألف رأس من إناث الأبقار والجاموس، ضمن خطة الهيئة وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة ومركز البحوث الزراعية ، لرفع كفاءة الانتاج الحيوانى وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان.

ينشر لـ"اليوم السابع "، فوائد التوسع فى التحسين الوراثى ومراكز "التلقيح الصناعى" للماشية فى مصر.

- إعادة قراءة وتحليل الوضع الحالى لقطعان التربية.

-وضع خريطة واقعية للمشاكل التى تواجه سلالات الجاموس، والابقار لتحسين خصائصها الوراثية خلال عامين.

- البرنامج يحقق 4 فوائد للإنتاج الحيوانى.

-تحديد مشاكل التناسليات للجاموس والابقار ووضع الحلول اللازمة لزيادة الانتاجية.

-تقديم خدمات واقعية لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين وتطوير الانتاج الحيوانى.

-تدقيق البيانات والاحصاءات المتعلقة بالثروة الحيوانية.

-إعداد قاعدة بيانات حقيقية تمكن الدولة من وضع استراتيجيات للنهوض بقطاع الانتاج الحيوانى.

-المشروع يساهم فى رفع كفاءة القدرة التناسلية للماشية المصرية.

-حل جميع مشاكل التناسليات لزيادة الاقبال على تربية الحيوانات .

-علاج الأمراض التى تقلص من إنتاجيتها والأمراض التى تصيب العجول حديثة الولادة، وضعف الخصوبة.

-المتابعة الميدانية للحالات التى تلقح بالمديريات، وتوفير الأدوية الحديثة الأكثر فاعلية، والأطباء بمختلف المحافظات.

-إنتاج قطعان من الأبقار، والجاموس المحسن وراثيا، بأفضل السلالات الأجنبية.

-حصر بيانات المربى الخاص به" الاسم، ورقم بطاقة تحقيق الشخصية وتاريخ صدورها، والعنوان، والوحدة البيطرية التابع لها، والناحية، والمركز، والمحافظة.

-رفع الكفاءة التناسلية للماشية بجرعات ذات أصول وراثية عالية، وباستخدام السلالات الأجنبية.

-رفع القيمة الوراثية للجاموس البلدى عن طريق استخدام الطلائق الإيطالى المهجنة، دون المساس بالسلالة المحلية عبر تقليل الفترة بين الولادتين.

-زيادة نسبة العشار والعمل على أن يكون لدى المربى نتاج أو مولود، ذو صحة جيدة، كل عام.

-استخدام السائل المنوى المجمد من طلائق منتخبه ذات صفات انتاجيه عالية.

-يتم التلقيح بواسطه الأطباء والمدربين على درجه عاليه.

-التحسين الوراثى باستخدام هذه السلالات يعود بالنفع على المربيين.

- يساهم فى سد الفجوة الغذائية على المدى، القريب والبعيد.