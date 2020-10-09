الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري فحصاً جديداً لفيروس كورونا

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن البيت الأبيض أكد أن طبيب ترامب يعتقد أنه سيكون جاهزا للمشاركة في تجمع انتخابي السبت، كما أنه سيجري فحصا جديدا لفيروس كورونا ولن يختلط إذا ثبت أنه ناقل للعدوى.

وكانت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، قالت إن اليأس السياسى المتزايد للرئيس دونالد ترامب يزيد المخاوف بشأن حكمه عقب إصابته بفيروس كورونا، وظهور شكوك بأن البيت الأبيض لا يقول الحقيقة بشأن صحته. ووصفت الشبكة أمس، الخميس، بأنه يوم الفوضى، حيث غير ترامب مرارا موقفه بشأن خطة جديدة لإجراء المناظرة الرئاسية الثانية افتراضيا، وقرر فجأة دعم المفاوضات حول حزمة التحفيز الاقتصادى من كورونا.

وأشارت تصرفاته إلى أن الحملة فى حالة فوضى، حيث يحل خلف المرشح الديمقراطى المتقدم عليه بفارق كبير قبل أيام من يوم الانتخابات. ورأت "سى إن إن" أن سلوك الرئيس غير المنتظم أكد وجود فراغ قيادة مقلق فى البيت الأبيض، الذى أغرقه المرض فى الوقت الذى يأخذ فيه الوباء منعطفا ينذر بالسوء وسط مؤشرات جديدة على تباطؤ الانتعاش الاقتصادى الهش.