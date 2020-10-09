الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى أسبوع.. فيديو وإنفوجراف

كتبت هند مختار

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات 13 شائعة تم تداولها خلال أسبوع، وتم التواصل مع الجهات المعنية للرد على هذه الشائعات.

وتضمنت الشائعات اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وخصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"، واقتصار الركوب المجانى والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه، وتطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعى على العقارات التى لم يسبق تسجيلها وتعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة.

وشملت الشائعات صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمى على البطاقات التموينية وارتفاع أسعار الدواجن تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التصدير وطرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمى بالمنافذ التموينية وصندوق الإسكان الاجتماعى يرسل خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم مع تغريمهم 20 ألف جنيه وإلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال فى مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام وإلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث

كما تضمنت الشائعات تداول رسالة صوتية منسوبة لأحد المسئولين تحذر من تناول لقاح الإنفلونزا الموسمية، ورفع اسم اللواء "باقى زكى" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة.