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الجوائز سيارات.. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ اليوم

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 05:00 ص
الجوائز سيارات.. انطلاق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ اليوم سباق الهجن بشرم الشيخ
شرم الشيخ - محمد حسين

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تنطلق فعاليات ثانى أيام مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، والذى ينظمه الاتحاد المصرى للهجن، تحت إشراف وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر. وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن فعاليات اليوم الجمعة تتضمن أشواط الإثارة الخاصة بجائزة سيارة، وعددها شوطين للفائز الأول وهو الشوط رقم 26 لمسافة 6 كيلو مترات، وتشارك فيه الهجن بسن مفتوح، والشوط 26 لمسافة 6 كيلو مترات.

وأشار إلى أن إجمالى عدد أشواط، اليوم الجمعة، 4 أشواط للفترة الصباحية، وهى شوط المارثون لمسافة 12 كيلو وشوط مارثون 6 كيلو وشوط الهجن الأصيلة 6 كيلو وشوط هجن عباديات. وأوضح أن فعاليات الفترة المسائية تتضمن 10 أشواط منوعة، ومقرر أن يشارك اليوم أهل الهجن بفعاليات السباق وعدد من زوار المدينة والسائحين العرب والأجانب. وكانت الفعاليات انطلقت صباح الخميس، ومقرر أن تتواصل حتى مساء غدا السبت.

 


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