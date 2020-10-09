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التضامن ترد على شائعة اقتصار مجانية النقل العام على من يقل معاشه عن 2000جنيه

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 10:32 ص
التضامن ترد على شائعة اقتصار مجانية النقل العام على من يقل معاشه عن 2000جنيه وزارة التضامن الاجتماعى
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام على من يقل معاشه عن 2000 جنيه، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام على من يقل معاشه عن 2000 جنيه.
 
وأوضحت أن الإعفاءات والخصومات التي تم إقرارها على وسائل النقل العام لا علاقة لها بقيمة المعاشات المستحقة للمواطنين، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعفاء المواطنين فوق الـ 70 عاماً من كافة الرسوم، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عاماً، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم كبار السن والوفاء بكافة احتياجاتهم.
 
وفي إطار حرص الدولة على دعم كبار السن، تم زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100جنيه خلال شهر أكتوبر، لما يقرب من 409 آلاف مواطن، لمن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، ليصل إلى 550 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون جنيه، كما تم إدراج عدد 146.777 مسن في برنامج كرامة منذ يناير 2020 حتى الآن، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي 3.6 مليون أسرة، فضلاً عن إتاحة 113.5 مليون جنيه من أجل فئة الكبار بلا مأوي، وتطوير 7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوي، وتنفيذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.
 
 

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