التصريح بدفن جثة شخص توفى نتيجة انقلاب دراجة نارية بحفل عرس فى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت نيابة شبين القناطر بالقليوبية، بدفن جثة شخص توفى نتيجة انقلاب دراجة نارية من قيادته بحفل عرس بشبين القناطر، وتحول الحفل إلى مأتم.

وكان قد تحول حفل عرس فى شبين القناطر إلى صراخ وعويل، إثر انقلاب دراجة نارية يقودها شاب وبرفقته آخر، فلقى الأول مصرعه وأصيب الثانى، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى مأمور مركز شبين القناطر، إشارة من مستشفى شبين القناطر المركزى، تفيد وصول " ب ا ع " 20 سنة، جثة هامدة، وإصابة شخص آخر.

تم إخطار اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، فتبين للواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، أن المتوفى والمصاب كانا يستقلان دراجة نارية قيادة الأول، فى حفل عرس، وأثناء الزفة انقلبت الدراجة النارية بسبب السرعة على الطريق، فلقى الأول مصرعه وأصيب الثانى.

وانقلب الفرح إلى مأتم وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بالواقعة.