"التصديرى" يحدد سيناريوهات التعامل مع قرار أمريكا بفرض رسوم على الألمونيوم

كتبت سماح لبيب

قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، إن هناك مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم على صادرات لفائف الألمونيوم إلى أسواقها ، من 18 دولة ومنها مصر ، مضيفا أن مصر قد تلجأ الى منظمة التجارة العالمية ، خاصة وأن الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن أن تتخذ مثل هذه الاجراءات التي تؤثر على صادرات الألمونيوم إلى أسواقها.

وأضاف "نعمان"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجوء للتحكيم الدولى ثانى السيناريوهات التى يمكن تتخذها مصر، لأن الولايات المتحدة لم تراع وضع الدول النامية فى مثل هذه القرارات ، لافتا الى أن واشنطن تخشى الدخول فى حرب تجارية مع الصين ، لذلك لم تذكرها فى هذا القرار ، مشيرا الى

أن صادرات مصر من الألمونيوم بلغت فى النصف الأول من العام الجارى 142 مليون دولار فى مقابل 287 مليون دولار خلال عام 2019 الماضى بتراجع بلغ 61% بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم كله، ونسعى إلى تعويض نقص الصادرات فى الربع الأخير من عام 2020 بعد فتح الأسواق وعودة الحياة إلى طبيعتها .

وكانت الولايات المتحدة ، أعلنت فرض رسوم جديدة بقيمة ملياري دولار على منتجات لفائف الألمنيوم القادمة من 18 دولة من ضمنها الهند وتركيا وألمانيا وإيطاليا ومصر، ولم تشمل القائمة روسيا أو الصين أو كندا، جاء ذلك بحسب ما قاله وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم الجمعة، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز".

وتضم قائمة الدول، التي ستطالها الرسوم كلا من: ألمانيا والبحرين وسلطنة عمان والبرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.

وأضاف وزير التجارة الأمريكي أن الرسوم ستفرض بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين، بينما ستصدر لجنة التجارة الدولية الأمريكية قرارها النهائي في فبراير 2021، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".