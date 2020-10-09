البيئة تحرر 238 محضر حرق مخلفات زراعية.. وتؤكد: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

كتبت آية دعبس

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على متابعتها يوميا وعلى مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المشتركة بين وزارت البيئة والزراعة والتنمية المحلية أعمال منظومة التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة مع نجاح المنظومة فى أعمالها وتفهم المواطن المصرى قيمة المخلفات الزراعية عامة وخاصة قش الأرز ودوره فى حماية البيئة خاصة.

وأشارت فؤاد الى جهود الوزارة لتوعية المزارعين بخطورة مصادر التلوث وسبل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك من خلال تكثيف الندوات والحملات على القرى والمراكز بالمحافظات في مجال تدوير المخلفات الزراعية وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، حيث نفذت الأفرع الإقليمية لوزاررة البيئة والمعنية بالمنظومة حتى الآن 7464 نشاط توعوى.

كما تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمنظومة قش الأرز وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية من التفتيش على 3529 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مطابقة 471 منشأة ، ومخالفة 267 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وتبين توقف2791 منشأة عن العمل وفقاً لقرارات السادة المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة.

وتابعت فؤاد أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة قد بلغ حوالى 299 ألف طن بالمواقع التى تم فتحها تحت إشراف وزارتى البيئة والزراعة ، وقد قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة، و المنتشرة بالمحافظات بتحرير عدد 238 محضر حرق للمخلفات الزراعية حتى الان ، تم رصدها بأحدث التقنيات بإستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وفى سياق متصل تم تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 11574 سيارة حتى تاريخه و تبين مخالفة 2770 سيارة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

واكدت وزيرة البيئة على قيام جهاز تنظيم ادارة المخلفات برفع درجه الاستعداد القصوى والتنسيق مع المحافظات وهيئات النظافة لمتابعة حالة المقالب العمومية والعشوائية بشكل مستمر بالمرور عليها والسيطرة على اية حرائق قد تنشب بها، حيث يتم القيام بأعمال فرد المخلفات والتسويات والتغطية المباشرة لمنع نشوب أية اشتعالات مرة اخرى.

وأضافت ياسمين فؤاد ان الوزارة قامت بتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري معها من خلال الفرق الميدانية. فقد وصل عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب و الفيس بوك والخط الساخن إلى 145 بلاغ تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية ، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتستقبل وزارة البيئة الشكاوى من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م او عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية – الصفحة الرسمية.أو من خلال تطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 022525640.كما يمكن التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.