البرازيل تسجل 27750 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ريو دى جانيرو (رويترز)

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 27750 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع مجمل الإصابات فى البلاد إلى خمسة ملايين و28444، وارتفعت الوفيات بواقع 729 إلى 148957.

ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن إجمالى الإصابات بكورونا فى البرازيل تخطى 5 ملايين إصابة، وفى وقت سابق ذكرت وزارة الصحة البرازيلية فى بيان أنها سجلت 41906 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فى أعلى حصيلة يومية منذ 11 سبتمبر أيلول.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات فى البرازيل إلى أربعة ملايين و969141، وارتفعت الوفيات بواقع 819 إلى 147494.