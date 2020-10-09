"الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش".. دورة تدريبية تنظمها وزارة الزراعة

كتب عز النوبى

ينظم المعمل المركزى لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة، دورتين تدريبين تحت عنوان ، "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش " بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجارى وبمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من 25- 27 أكتوبر .

وقال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش، إن هذه الدورات تأتى بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وأضاف مدير المعمل أن التدريب سيتناول أهم الحشائش المنتشرة فى المحاصيل الشتوية المختلفة والخسائر التى تحدثها وكيف يمكن تقسيمها، والآت الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصى بها فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر .

ومن جهته أشار الدكتور عادل عمران وكيل المعمل لشئون الإرشاد والتدريب أن هذه الدورات تهدف لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بالخسائر التى تسببها الحشائش للإنتاج الزراعى وكيفية التعرف عليها والطرق المختلفة لإدارتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش، لافتا الى انه يتم تدريب 30 متدرب فى الدورة الواحدة، من مهندسين زراعيين ومزارعين.

فيما تواصل لجنة المبيدات والآفات الزراعية، تأهيل وتدريب مطبقى المبيدات ضمن تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات للقضاء على الرش العشوائى، ويجرى حاليا تأهيل وتجهيز دفعة جديدة من المطبقين العام الجارى، موضحا أن البرنامج يهدف الى انتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مؤكدا أن المستهدف للبرنامج توفير فرص عمل لـ50 ألف شاب على مستوى الجمهورية خلال الأعوام المقبلة.