الإصابات اليومية بكورونا في إيطاليا تتجاوز خمسة آلاف لأول مرة منذ مارس

رويترز

قالت وزارة الصحة اليوم الجمعة إن إيطاليا سجلت 5372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في أول مرة تتجاوز فيها البلاد خمسة آلاف حالة منذ مارس آذار.

وسجلت البلاد 28 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس اليوم ارتفاعا من 22 وفاة أمس. ويقل عدد الوفيات كثيرا عن نظيره في ذروة تفشي الجائحة خلال مارس آذار وأبريل نيسان.

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يضربها الفيروس وشهدت ثاني أكبر عدد وفيات في القارة بتسجيل 36111 حالة منذ تفشي الوباء في فبراير شباط وفقا للبيانات الرسمية.

وسجلت إيطاليا أمس الخميس أكثر من أربعة آلاف حالة وذلك لأول مرة منذ 12 أبريل نيسان.

ويعود آخر إحصاء يومي شهدت فيه إيطاليا أكثر من خمسة آلاف حالة إلى 29 مارس آذار حين سجلت 5217 إصابة وسط إجراءات عزل عام في عموم البلاد. وتوفي نحو 756 شخصا بالفيروس في ذلك اليوم.