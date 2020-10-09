الإسماعيلية تتجمل استعدادًا لافتتاح المشروعات القومية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

شن حى ثالث بمدينة الإسماعيلية، حملة تطوير ونظافة فى جميع شوارع الحى، استعدادًا لافتتاح بعض المشروعات القومية التى تقع فى نطاقه، منها المجمع الطبى بالإسماعيلية، ومركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية. وأشرف اللواء عادل الألفى، رئيس حى ثالث، على عمليات التطوير والنظافة بشوارع الحى، حيث تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط رفع أكثر من 450 طن قمامة، والاستجابة لعشر شكاوى لرفع قمامة في أماكن غير مخصصة للإلقاء، وتم القضاء على 85% من البؤر وتراكمات القمامة داخل الحي، ومتابعة باقى الأماكن لمنع وجود أى تراكمات جديدة للقمامة.

وأكد اللواء عادل الألفى، على مضاعفة ساعات العمل، لتصبح عدة ورديات ليلية ونهارية، كما تم رفع كفاءة محيط (مجمع الإسماعيلية الطبى) ليتناسب مع التطوير الجاري به، مشيرًا إلى أن أعمال النظافة ورفع الكفاءة وصلت إلى جميع الشوارع الخارجية والداخلية فى الحى، والمربعات السكنية والشوارع الضيقة والحارات، كما تمت إعاده تجميل عدد 5 مناطق بالمشاركة المجتمعية، وجارى العمل على خطة لإنهاء مشكلة الباعة الجائلين في الحي، وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء في نطاق الحي.

وأشار رئيس حى ثالث بمدينة الإسماعيلية، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة شارع المنتزه وشارع مجمع المحاكم ومنطقة المرور ومحور مدرسة المعدات الثقيلة والمنطقة المحيطة بشركه كهرباء القناة وشارع أبو الهول وطريق الكوكاكولا، والشارع التجاري علي إمتداده حتي منطقه مزلقان الشيخ زايد وشارع فؤاد عزيز غالي علي امتداده من خلف نزل الشباب وحتي صينية المنطقة الخامسة وشارع نزل الشباب المتفرع وشارع القماش ومنطقه السابعة ومنطقه الدوحة بأكملها.

ومن المقرر أن يتم قريبًا افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبى الذى يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال أقسام (باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، لستقبال وطوارىء، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين).

بالإضافة إلى افتتاح مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، والذى يضم 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية.



