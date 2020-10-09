اليوم السابع
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الأوقاف توزع 13 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 4 محافظات اليوم

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 08:00 ص
الأوقاف توزع 13 طنا من لحوم صكوك الأضاحى فى 4 محافظات اليوم سيارات توزيع لحوم صكوك الأضاحى
كتب على عبد الرحمن

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توزع وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 13 طنًا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "الإسكندرية - الجيزة - الفيوم - بنى سويف"، بواقع 4 أطنان لمحافظة الإسكندرية و3 طن لكل من محافظة "الجيزة - الفيوم - بنى سويف"، وذلك للأسبوع العاشر على التوالى.
 

وأعلن قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف عن خطة الوزارة فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى فى الأسبوع العاشر على التوالى، اعتبارًا من اليوم الجمعة، وحتى الخميس 15 أكتوبر، حيث يتم توزيع 108 أطنان على 25 محافظة، لافتا إلى أن المحافظات المقرر التوزيع بها هى "القاهرة – الجيزة – بنى سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الإسكندرية – القليوبية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية – شمال سيناء – كفر الشيخ – البحر الأحمر – أسوان – دمياط – بور سعيد – مطروح – جنوب سيناء – الوادى الجديد".

وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، مشددة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أن ما تم توزيعه من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين فى جميع المحافظات حتى الآن بلغ 983 ألف كيلو.

 


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